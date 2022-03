Roman Abramovitš sanktsioonide all, kas Chelsea jalgpalliklubi kukub kokku?

Mis juhtus? Pärast Venemaa sõjalist invasiooni Ukrainasse ilmselt ootas Venemaa presidendile Vladimir Putinile ja Kremlile lähedaseks isikuks hinnatav Abramovitš läänelt sanktsioone ning seetõttu püüdis Chelseat müüa. Ta tahtis saada vähemalt 4 miljardit naelsterlingit ja leidis ka potentsiaalse ostja ühe Šveitsi-USA konsortsiumi näol, kuid too pakkus vähem raha. Tehinguni ei jõutud.

Nüüd läheb tõenäoliselt nii, et Abramovitš ei näe Chelseaga seoses enam mingit raha. Tema Suurbritannias asuvad varad külmutati, sealhulgas Chelsea klubi. Sanktsioonide all olevad isikud ei saa oma vara müüa. Chelsea kõik arved on külmutatud, põhimõtteliselt läks klubi riigi kontrolli alla. Valitsuse hommikune otsus pani seetõttu löögi alla mitte ainult Abramovitši enda, vaid ka Chelsea.