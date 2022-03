Ralliportaal ennustab algaval hooajal kahele eestlasele kõrget lendu

Valitsev Euroopa meister Andreas Mikkelsen keskendub tänavu WRC-sarjale ning varasemalt EM-sarjas head hoogu näidanud venelane Aleksandr Lukjanuk on otsustanud, et ei sõida rallit, kuni Ukrainas koib sõda.

Seega on spetsialistid asunud otsima, kes võiksid olla EM-sarja suurimad tiitlipretendendid. Kuigi Torni ja Linnamäed ehk veel nii kõrgesse mängu ei pakuta, siis kirjutas DirtFish, et mõlemad mehed võiksid tänavu võidelda poodiumikohtade eest.

Torni plaanid pole algaval hooajal kindlad, kuid varasemalt Rally3-autol sõitnud saarlane on Portugali EM-etapil stardis Rally2-autol ja võimeline võitlema ralli võidu nimel. «Saame näha, kui sageli ta võistleb, kuid sarjas, millel puudub väljakujunenud staar, on tal ideaalne positsioon, et avaldada Rally2 uustulnukana EM-sarjale tohutut mõju,» kirjutas DirtFish.

Portaal pakub, et häid tulemusi võib näidata ka Linnamäe, kelle põhirõhk on küll suunatud MM-sarjale, kuid Portugalis on eestlane stardis ning edu korral võib teda selles sarjas veel näha. «Tema nimi on viimastel hooaegadel üle Euroopas stardinimekirjadesse tõusnud – sealhulgas ka mõnel EM-rallil.