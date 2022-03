Vutilegend Guardiola Ukraina sõjast: kus on NATO? Kus on USA? Kus on Euroopa Liit?

Venemaa sõda Ukrainas on käimas 15. päeva, naaberriigi sõjavägi pommitab valimatult tsiviilsihtmärke. Hävinud on haiglaid ja suurhooneid ning aina enam nõutakse Euroopas, et NATO astuks samme, et Ukraina õhuruumi kindlustada. Taoline tegevusetus muutis nõutuks ka paljunäinud Guardiola.

«Kõige hullem on, et kuna üks inimene otsustas, et süütud peavad surema, siis mõni riik peabki kokku kukkuma. Maailm vaikib. Inimesed on aetud tagajalgadele ning valitsused on sunnitud tegudele või siis lihtsalt ütlema, et niiviisi ei või,» ütles Guardiola intervjuus Hispaania väljaandele Larazon.

Jalgpallitreener kuulutas, et ukrainlased ei unusta, mida nendega on tehtud. «Kus on NATO? Kus on USA? Kus on Euroopa Liit? Liiga hilja on, et otsida rahulikku lahendust. Praegu näeme rahvusvaheliste organisatsioonide ja liitude absoluutset läbikukkumist. Tundub nagu eksisteeriksid nad vaid selleks, et me saaksime natuke paremini elada. See on läbikukkumine,» avaldas hispaanlane.