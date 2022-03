Putini propagandakonksu alla neelanud kahekordse olümpiavõitja pere: kas te olete valinud sõja või rahu tee, kui meid sõimate?

Kui esialgu võinuks viimaseid üleskutseid tõlgendada ka Ukraina toetuseks, siis viimane – ei fašismile – on selge toetus president Vladimir Putini denatsifitseerimise plaanile Ukrainas. Lisaks on Pljuštšenko lisanud oma postitusele teemaviite #stoprussianhate (lõpetage Venemaa vihkamine - toim.).

Need, kes levitavad ööpäevaringselt venelaste seas libauudiseid Ukrainast, peaksid ometi aru saama. Teie olete need, kes sünnitavad meie kahe riigi vahele viha juurde. Jälgige meid, et kuulda tähtsaid sõnumeid. Me ei häbene neid ega karda neid, vastupidi, oleme nende üle uhked!»