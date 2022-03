Vene treeneri jahmatav avaldus jaapanlase suunas: peame talle tuumapomme meelde tuletama

Venemaa eemaldamine väga paljudel spordialadelt on viinud inimesed viimse piirini. Näiteks Venemaa võimlemistreener Marina Uljankina põrutas rahvusvahelise alaliidu juhile, kes on juhtumisi jaapanlane, et maailmas on olemas ka tuumapommid, millega on Teises maailmasõjas ka tema kodumaad laastatud.