Oja võistluse rikkus paratamatus: nagu naistel ikka, siis kord kuus on teatud protsessid

«Nagu naistel ikka, siis kord kuus on teatud protsessid. Täna hommikul avastasin selle ja mõtlesin, et naljakas. Tüüpiline, et kui, siis ikka Otepää kodusel MK-etapil. Kohe soojendusel sain aru, et peab kogu protsessi ümber mängima. Kehas lihtsalt polnud energiat. Ilmselgelt kulus see teise protsessi läbimiseks,» selgitas Oja.