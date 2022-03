«Kohalikud jobud» ähvardasid Venemaa suusatajaid nii, et hirm puges naha vahele

Eelmisel nädalal olid Venemaa murdmaasuusatajad Norras, et valmistuda Drammeni ja Holmenkolleni MK-etappideks, kuid nende riigi sissetungi tõttu Ukrainasse otsustas Rahvusvaheline suusaliit FIS venelased rahvusvahelistest võistlustest eemaldada. Natalja Neprjajeva on kurb, et ei saanud koos õe Darjaga startida.