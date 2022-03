Ilmus esimene eestikeelne originaalsisuga raamat laskesuusatamisest

«Eesti tippudest rääkides ei saa mööda muidugi Nõmmelt Tõnu Pääsukese käe alt maailma tippu jõudnud Even Tudebergist ja pigem harva avalikkuses oma karjäärile tagasi vaatavast seitsmekordsest maailmameistrist Kaija Parvest. Nii Kaia, Even kui Tõnu raamatus pikalt oma mälestusi ka jagavad,» lausus Kirsberg.

«Muust maailmast rääkides on eraldi peatükid Saksamaal, Norral ja Prantsusmaal, aga ka me hõimuvelledel soomlastel,» täiendas raamatu teine autor Jan Jõgis-Laats, kes on samuti ajakirjanikuna olümpiamänge kajastanud. «Raamatus saavad sõna kümned praegused ja endised tippsportlased nii meilt kui maailmast – raamatu trükkimineku seisuga ehk enne Pekingit said teose veergudel ülekantud tähenduses sõna 203 olümpia- ja MM-medalit.»