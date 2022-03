Eestlastele hästi alanud EM-ralli sai kiire lõpu

Ford Fiesta Rally2 kihutanud Torn ja Pannas said publikukatsel viienda aja, kaotades liidrile Erik Caisile vaid 1,2 sekundit. Esimesel täispikal võistluspäeval õnnestus neil täna sõita umbes kilomeeter.

«Kahjuks pidid Ken ja Kauri kohe avakatse esimeses pooles pärast hüppelt auto ninale maandumist võistlusauto raja äärde parkima, sest hoiatustuled näitasid, et mootor on üle kuumenemas. Kas homme jätkatakse selgub, kui auto on tagasi jõudnud hooldusalale ja meeskond selle üle vaadanud,» teatas Torni sotsiaalmeedia.