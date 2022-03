Omal ajal Otepääl särama löönud rootslanna triumfeeris siin taas

23-aastane rootslanna eksis nelja tiiru peale vaid korra ning kuigi viimasest tiirust ära minnes oli tema edu jälitajate ees kõigest 2,2 sekundit, näitas ta suusarajal nõnda head minekut (6. aeg), et reaalselt talle keegi ohtlikuks ei saanud.

Röiselandil on MK-sarja üldliidrina koos siis 807 punkti ning tema lähimad jälitajad on Evlira Öberg (725) ja Hanna Öberg (618). Tänavu on jäänud veel üks etapp Holmenkollenis, kus individuaaldistantsidest on kavas sprint, jälitussõit ja ühisstardist sõit.