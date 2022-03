Legendaarsest Popovichist sai NBAs kõige kõigem

73-aastane juhendaja püstitas rekordi Utah Jazzi vastu, kelle Spurs alistas 104:102. Tegemist oli Popovichi karjääri 2030. põhiturniiri mänguga ning too triumf oli tema jaoks 1336.

«See on tunnustus paljudele inimestele. See ei kuulu ainult ühele indiviidile, vaid me kõik jagame seda rekordit,» tunnustas peatreener kohtumise järgselt ka kõiki oma abilisi ja hoolealuseid.