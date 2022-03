Ukraina jalgpallur on valmis armeele tanki ostma, kui vaid teaks kust seda saab

Ukraina tank. Foto on illustratiivne.

Ukraina jalgpallur Ivan Petrjak teenib profleiba Ungaris Fehervaris ning kohalikus meedias levib info, et poolkaitsja on oma pere korterisse elama võtnud ligi kümme sõjapõgenikku. Lisaks on ta rahaliselt aidanud Ukraina sõjaväge ning ostaks neile ka tanki, kui vaid teaks kust seda saab.