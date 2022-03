WTA-karussellil tiirlev tennisist: mul oli alguses häbi, et ma pole Ukrainas

Parimal juhul maailma edetabelis 49. kohal olnud Kostjuk selgitas, et kõik võitlevad nii nagu oskavad ja tema töö on mängida tennist. «Tundsin alguses end süüdi, et ma pole Ukrainas. Minu perest on kõik peale minu seal. Tundsin end süüdi, sest mängisin tennist ja minu pea kohal oli sinine ja rahulik taevas.