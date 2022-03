Jalgpalli MMi rekordimees lõpetas suhtluse ajupestud ekskaasaga: ma ei suutnud seda jama kuulata, kui Ukrainas lapsed surevad

Praegu on 52-aastane Peterburis sündinud Salenko Kiievis ning märkis Twitterisse jõudnud klipis, et kuigi alles hiljuti oli ta veel «Nõukogude Liidu mees», siis nüüd on sõja tõttu olukord muutunud.

«Olime varem üks armee, kuid nüüd ründab see meid,» sõnas Salenko. «Kõige halvem asi on, et mu venelastest sõbrad ütlevad, et Venemaa teeb õiget asja.»