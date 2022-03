Mercedes ei heitle F1-sarjas võitude eest? Hamilton nii arvab!

Muide, eksperdid on välja toonud, et Mercedese üheks nõrgaks kohaks paistab olevat nende mootor, sest sirgetel oli nende tippkiirus konkurentidega võrreldes selgelt kehvem.

Kaheksa aastat järjest konstruktorite arvestuse võitnud Mercedese esinumber Lewis Hamilton rääkis pärast teste, et on üsna arusaadav: nad pole kõige kiiremad. «Kõige kiirem paistab Ferrari. Siis tuleb Red Bull ja võib-olla meie või McLaren,» vahendas Autosport. «Ma ei arva praegu, et võitleme võidu nimel. Järgmisel nädalal saame meie seisust paremini aimu, aga see võib inimesi üllatada.»