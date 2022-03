Pealtvaataja mängu ajal tehtud solvang lõi tennisestaari rivist välja

Vaimse tervise probleemidega maadelnud Osaka oli avasetis 0:2 taga, kui üks naine karjus: «Naomi, sa oled kehv! (inglise keeles you suck – H. L.)» See tegi tõusva päikese maa sportlasele haiget ning ta peatas mängu, et kohtunikuga solvangust vestelda.

Pärast kohtumist sõnas 24-aastane tennisist, et solvang meenutas talle 2001. aasta Indian Wellsi turniiri, kui verbaalselt rünnati Serena ja Venus Williamsit. Pisaratega võidelnud Osaka lisas: «Mind on varem solvatud ja see pole mind häirinud.

Aga et see juhtus siin... Olen vaadanud Serena ja Venuse solvamist ning kui keegi pole seda näinud, siis soovitan vaadata. Ma ei tea miks, aga see kõik tuli mulle meelde ja hakkas end mu peas kordama.»

Muide, Williamsid boikoteerisid Indian Wellsi turniiri juhtunu tõttu tervelt 14 aastat. Mullu antud intervjuus ütles Serena Williams, et toona 20 aastat tagasi toimunud solvamine traumeerib teda endiselt.

2001. aasta intsident: