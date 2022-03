Koroonaskandaal Poolas: kergejõustikuäss ei saa oma edukat karjääri soovitult lõpetada

32-aastane Kszczot teatas MMist eemale jäämisest sotsiaalmeedias, öeldes, et ei saa oma karjääri lõpetada nii nagu soovib. Poola väljaandele Fakt lisas ta: «Pärast teise doosi saamist olin 12 päeva raskustes. Ma ei taha kõlada vaktsiinivastasena, kuid tõsi on see, et vaktsiin on mind murdnud.»

Jooksja sõnul tahtis ta tegelikult teha teist doosi pärast MMi, sest ei soovinud oma treeningplaani sassi lüüa. Ta küsis Poola kergejõustikuliidult, kas teise doosi hiljem tegemine segaks tema Belgradis võistlemist, kuid ei saanud vastust. Lõpuks sai ta oma treeneri kaudu teada, et Serbiasse minejad peavad olema kahekordselt vaktsineeritud.

Tõsi on aga see, et vaktsineerimine pole MMil osalemiseks kohustuslik. Piisab negatiivse tulemusega testidest.

Poola kergejõustikuliidu asepresident Tomasz Majewski ütles, et Kszczot pidanuks end teise doosiga varem vaktsineerima. «Adam teadis reegleid. Oleks ta end detsembris vaktsineerinud, poleks praegu probleemi. Me oleme koroona osas ranged ning teame, mida on teha vaja. Koondise turvalisus on meile kõige olulisem,» selgitas ta, miks ühest doosist ei piisa.