Eesti koondise ankrunaisel läks lasketiirus pilt eest: nii on raske märke lasta

Eesti püsis kolm vahetust esikümnes, vahepeal seitsmendal kohalgi, kuid pidi lõpuks leppima 13. kohaga. Võistluse võitis algusest peale juhtinud Norra (Sivert Guttorm Bakken, Vetle Sjaastad Christiansen, Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold), kes kasutas seitset varupadrunit.

Teise koha (0+8; +22,5) hõivas Rootsi (Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Linn Persson, Elvira Öberg) ning kolmanda (0+6; 34,6) Prantsusmaa (Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet, Chloe Chevalier, Justine Braisaz-Bouchet).

Siimer jäi sooritusega rahule

Avavahetust sõitnud Siimer kasutas lamadestiirus kahte ning püstitiirus ühte varupadrunit, andes vahetuse üle kaheksandal kohal (+58,3). Suusaaegade võrdluses oli ta oma vahetuse üheksas mees (+50,9).

Siimeri sõnul tulid möödalasust sellest, et pealelaskmise ajal oli tuulevaikne, kuid võistlustel juba tuuline. See lõi ta rivist välja. Arvestades, et avavahetuse suutis kümne padruniga läbida vaid Bulgaaria, jäi ta oma sooritusega rahule.

Ermits läks alt suusarajal

Ermits eksis lamadestiirus kahel ja püstitiirus ühel lasul, tuues Eesti vahetusalasse kümnendal positsioonil (+2.20,0). Suusarajal näidatud 12. ajaga (+1.11,3) ta rahule ei jäänud, küll aga läks enam-vähem lasketiirus.

«Sõit polnud absoluutselt korralik, õnneks sain märgid maha. See on esmatähtis. Sõidupool oli selgelt kehvem kui sprindis, jalas polnud kergust ja pidin distantsi läbi viilima. Viimasele ringile läksin kohe algusest hambad ristis, aga jõudsin alla staadionile ja andsin vahetuse üle,» ütles Ermits.

Otepää MK-etappi peab ta karjääri üheks vägevaimaks hetkeks. «Eile õnnestus all katlas võistlust vaadata ning tundsin rahva täisvõimsust. Kananahk tuli ihule! Väike miinus on see, et pidime ühisstarti raja äärest vaatama,» lausus Ermits, kes on endale eesmärgiks seadnud MK-tasemel ka ühisstardiga võistlusele starti pääseda.

Külm tõstis Eesti seitsmendaks

Kolmandat vahetust sõitnud Külm läbis lamadestiiru perfektselt, kuid vajas püstitiirus kahte varupadrunit. Vahetuse lõpus möödus ta Soome koondisest, tõstes Eesti seitsmendaks (+2.51,7).

«Püstitiirus tehtud kahe möödalasuga ei saa rahule jääda. Arvasin, et lasin märgi pihta. Siis lõi kerge värina jalgadesse, aga lõpuks tuli märk ikka alla,» ütles Külm, kes näitas suusarajal üheksandat aega (+29,4). «Enesetunde põhjal ütleksin, et sõidutempo oli kehvem kui sprindis. Pehme lumi pole minu teema. Kuid panin lõpus endast kõik välja.»

Talihärm nägi oravat

Eesti ankrunaise rolli kandis seekord Talihärm, kes enne Otepää MK-etappi oli kindel, et teatesõidus ta ei osale. Kuna Tuuli Tomingas otsustas ebaõnnestunud sprindivõistluse järel hooajale joone alla tõmmata, tuli Talihärmal siiski koondise eest välja astuda.

Lamadestiirus kasutas ta kahte ning püstitiirus kolme varupadrunit, ent pääses kõige hullemast ehk trahviringist. Suusarajal oli tal samuti raksusi, sest oma vahetuses näitas ta 14. aega (+2.21,5).

Püstitiiru jõudes oli ta endast juba nii palju rajale jätnud, et tal raske märke näha. «Olin nii kutu. Kui pilt läheb eest, siis on raske märke lasta. Pingutasin nii väga, aga ei liikunud mitte kuhugi. Nii palav oli ka. Teadsin, et tuleb raske, aga et nii raske… Rahvas aitas mind finišisse. Küsimus ei olnud, kas saan kiiremini, vaid kas üldse finišisse jõuan,» lausus Talihärm.

Kuigi head emotsiooni tänane sooritus ei tekitanud, jääb ta rahule sprindivõistlusega, kus saavutas eestlannade parima 46. koha.

«Enne nädalavahetust otsustasin, et võtan siit kaasa ainult positiivse. Mul on sel hooajal olnud nii palju negatiivset. Kui tahan edasi liikuda, pean keskenduma positiivsele. Kahjuks ma ei saa endale paremat vormi välja võluda,» ütles ta.