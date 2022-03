Kristjan Ilves ihkab järgmisel aastal teha veel kõrgemat lendu

Ma ei ole sportlane, kes igast asendist medali võidab, aga ma olen sellises asendis, et kui on mind soosivad olud ja võistluspaik, hüppan hästi ja teen suusarajal oma ära, siis on kõik võimalik. Suure mäe võistlus MMil peab olema minu suur siht, et minna võitma medalit. Praegu ma ei saa midagi rohkemat ega vähemat öelda,» kuulutas Ilves veel oma medalijanu. Järgmise aasta MM on Planicas 21. veebruarist 5. märtsini.

Ilves on varem välja öelnud, et näeb tulevikku praegu ainult koos tugeva Norra koondisega, mille treeninggrupiga ta liitus 2019. aasta suvel. Kuigi ametlikult pole uut kokkulepet sõlmitud, avaldas Ilves lootust, et ilmselt saadakse kevadel järgmise olümpiatsükli osas kokkuleppele.

«Praegu tundub, et läheb samaviisi edasi. Olen eesmärgiks võtnud kuni järgmise olümpiani täisgaasiga vajutada. Kevadel ilmselt allkirjastame lepingu kolmeks-neljaks aastaks, ma detaile veel täpselt ei tea. See on minu eesmärk.

Väga rumal oleks suusad nurka visata, sest nüüd tuleb see aeg, kus saab lõpuks ometi töövilju nautima hakata. Sporti on üle 20 aasta tehtud ja lõpuks on hooaeg, kus olen jõudnud sinna, kus tahan olla. Tuleb ilmselt edasi vajutada ja sellest maksimum võtta,» ei teinud Ilves eesootavast suurt saladust.

Oluline on, et Norra-Eesti koostööga oleks rahul mõlemad pooled ning Ilvese teada ongi see täpselt nii olnud, sest ka tema treenimine on norralastele mõjunud positiivselt. «Mõlema poole huvi on väga suur. Olen väga heasse punti sattunud ja Norra koondise spordidirektor Ivar Stuan on uskumatu mees, et ta on selle asja suutnud niimoodi toimima panna. Tema huvi on näha mind veel neli aastat ja seda näen ma ise ka.»

Kahevõistluse MK-sarja punktitabel 1. Jarl Magnus Riiber, Norra, 1383 punkti 2. Johannes Lamparter, Austria, 1362 p 3. Vinzenz Geiger, Saksamaa, 979 p 4. Jörgen Graabak, Norra, 783 p 5. Kristjan Ilves, Eesti, 627 p 6. Jens Luraas Öftebro, Norra, 618 p