Veebruaris karjääri lõpetanud USA suurimaid spordistaare naaseb armastatud ala juurde

«Viimased kaks kuud on pannud mind mõistma, et minu koht on ikkagi väljakul, mitte tribüünidel,» kirjutas Brady ühismeedias. «Ka see aeg tuleb, kuid mitte veel. Ma armastan oma tiimikaaslasi ja oma toetavat perekonda. Nemad on need, kes teevad selle võimalikus, et ma oma 23. hooajaks Tampasse naasen.»