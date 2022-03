Alagrupis 84 väravat visanud Roosna pääses finaalturniirile mängugi kaotamata

Saksamaa kolmandas liigas lõppes hooaja esimene faas ning A-alagrupi läbis kaotuseta Karl Roosna koduklubi 1. VfL Potsdam. Viimases voorus alistati eestlasest kapteni viie värava abil võõrsil Oranienburger HC 28:21 (11:10), koguti 22 mänguga 17 võitu ja kolm viiki ning saadi ülekaalukas esikoht.

Kapten Roosna: kutid usaldavad ja treenerid arvestavad

Kolmanda liiga finaalturniirile pääses 13 võistkonda, kes kahes alagrupis selgitavad esmalt neli paremat ja siis kaks 2. Bundesligasse tõusjat. «Meie alagrupp on ehk paberil tugevam, aga eeldatav suursoosik HSG Konstanz on teises grupis. Seega on Potsdami eesmärk võita oma alagrupp ja loodetavasti poolfinaalis soodsam vastane saada,» selgitas Roosna.

«Ei saa öelda, et meie selge edu A-alagrupis olnuks üllatus. Potsdami peeti soosikuks ja kuigi aasta lõpul oli meil kolmemänguline viigilaine, siis sellel olid omad põhjused – lisaks vigastustele käis neli-viis meie meest abiks Bundesligas partnerklubi Berlini Füchset aitamas,» põhjendas täna Eesti koondisega liituv paremsisemine.

Kuuendat hooaega Saksamaal palliv 24-aastane Roosna pikendas hiljuti Potsdamiga lepingut 2024. aasta suveni ja valiti juba hooaja algul meeskonna kapteniks. «Eks see roll ole igas tiimis erinev, aga usun, et olen hakkama saanud. Positiivset tagasisidet on küll tulnud – kutid usaldavad mind ja treenerid arvestavad mu arvamusega,» lausus Roosna.

«Meil on hetkel küllaltki noor punt, nii et kohati on minu ülesanne heas mõttes noori hulle tasakaalustada. Mänguaega saan päris palju ja ehkki väravad tulevad suures osas karistusvisetest, on meeskonna edu tähtsam kui isikliku statistika tagaajamine,» kinnitas alagrupiturniiril 15 mänguga 84 väravat visanud Viljandi HC kasvandik.

Võite koguti viiest riigist

Üle-eelmisel nädalal võidusoone üles leidnud Rhein-Neckar Löwen jätkas Saksamaa Bundesligas samamoodi. Pühapäeval alistati esikuuikusse kuuluv MT Melsungen 29:26 (14:14). «Lõvide» vasaksisemise Mait Patraili nimele kirjutati üks resultatiivne sööt, üks vaheltlõige ja üks blokk.

Soomes toimus järjekordne meie mängijate koduklubide vastasseis, ehkki sel korral Markus Viitkar Karjaa BK-46 ridades kaasa ei teinud. Liigaliider sai siiski võidu, alistades tugeva teise poolaja toel võõrsil Helsingi Dickeni 31:26 (12:14). Armi Pärt viskas pealinlaste kasuks kolm väravat.

Norra kõrgliigas naasis pärast vigastuspausi Fjellhammer IL-i koosseisu Alfred Timmo, kes jäi küll resultatiivsuspunktideta, ent aitas kaasa 28:27 (13:14) võidule IL Bergen Håndballi üle. Fjellhammer tõusis kolm vooru enne lõppu veerandfinaali viivale kaheksandale kohale.

Võidukad olid eelmisel nädalal ka meie õrnema soo esindajad. Polina Gorbatsjova tabas viis viset ning Erice AC Life Style oli Itaalia Serie A mängus 38:22 (17:9) üle ASD Lenost. Alina Molkova jäi küll väravata, ent Portugali liigaliider Lissaboni Benfica alistas SIR 1º Maio/ADA CJB tulemusega 25:23 (11:11).