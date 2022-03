Chelsea tehniline direktor: loodetavasti ei teki meil palkade maksmisega probleeme, aga võtame päev-päevalt

Näiteks ei tohi Chelsea hetkel osta ega müüa ühtegi mängijat, lisaks ei lubata neil olemasolevate mängijatega uusi lepinguid sõlmida. Ka on neil keelatud uute piletite müümine, kuid enne sanktsioonide määramist müüdud piletitega mängudele pääseb. Lisaks kõigele muule on neil veel keelatud fänniatribuutika müük.

Peale selle on ka erinevad sponsorid hakanud klubiga sõlmitud koostöölepinguid üles ütlema, näiteks taandas Hyundai ennast ametliku autopartneri koha pealt. Samamoodi on Chelseast ennast distantseerimas nende särgisponsor 3.

Klubi tehnilise direktori Petr Cechi sõnul on olukord tõepoolest keeruline. «Võtame praegu sõna otseses mõttes päev-päevalt, sest asjad pole meie kätes. Vestlused vastavate osapooltega käivad, et saaksime tänavuse hooaja ilusasti lõpetada. Loodetavasti õnnestub meil kõikidele inimestele nende töökohad alles jätta ja me suudame neile ka palka maksta. Täpsemaid vastuseid mul praegu aga pole,» sõnas ta pärast viimast kohtumist.