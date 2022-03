Spordikuulsus siunab Venemaalt põgenevaid sportlasi: rotid jooksevad alati laevalt minema

FIFA ja UEFA tegi erandi jalgpalluritele, kes soovivad sõjalise ohu tõttu nii Venemaalt kui ka Ukrainast lahkuda. Neil on lubatud külmutada kuni juunini enda kehtiv leping ning siirduda laenule mõnda teise klubisse. Krychowiak just nõnda tegigi.

See aga käis vastukarva poksi endisele maailmameistrile Valujevile, kes nimetas antud sportlasi rottideks. «Las nad jooksevad minema. Rotid alati lahkuvad ja seda mitte ainult uppuvalt laevalt, vaid ka olukorras, kus nad on tule all. Õiged sõdurid ei teeks kunagi meile midagi sellist,» lausus 48-aastane spordikuulsus, kes soovitas välismaalastele kulutatava raha suunata noorteakadeemiatesse.