Lewis Hamilton täiendab oma nime

37-aastane Hamilton mainis säärasest muutusest Dubais toimuval Expol, mida vormeliäss esmaspäeval külastas. Nõnda on britt hetkel tegutsemas, et paberimajandus võimalikult kiiresti korda seada.

Tegelikult tõdes Hamilton, et naised ei tohiks abielludes üldse oma nime kaotama. «Vähesed teavad, et mu ema perekonnanimi on Larbalestier. Ma otsustangi seetõttu selle enda nimele lisada. Ma ei mõista, miks abielunaised loobuvad enda nimest ja ma tahan, et minu ema nimi oleks minu nimes olemas,» lausus vormeliäss, kelle sõnul võib nime täiendus teoks saada juba pärast praegust nädalat.