Puust ja punaseks: kuidas erineb suured muudatused läbinud F1-auto varasemast?

Eelmise aasta autoga võrreldes on tänavu rajale tulevatel vormelitel palju uuendusi, kuid üks olulisemaid valdkondi on aerodünaamika. Viimastel hooaegadel oli vormelitel üksteise taga pikalt sõita keeruline, mis on teinud võistlused väheatraktiivseks, sest põnevust pakkuvaid möödasõite pole just ülemäära palju toimunud. Põhjus seisnes selles, et autodel surujõudu (ingl k downforce) tekitanud tiivakesed tekitasid nn räpast õhku.