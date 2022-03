Mercedese F1-boss meenutas, kuidas päästis oma suhte Hamiltoniga

Olime minu köögis. Ütlesin talle, et kuigi me võisime Susie'ga (Wolffi abikaasa – toim) milleski eriarvamusele jääda, ei tule mulle pähegi lahutada. Ja mu naisele ei meeldinud see analoogia.

Alustasime seda arutelu teravalt, aga pärast nelja-viite tundi köögis viibimist olime hoopis teisel tasemel. Puhtalt ärisuhe muutus isiklikuks. Ta on sõber. See ei tähenda, et me enam ei vaidle, kuid nüüd on Lewise edu meeskonna edu ja meeskonna edu on Lewise edu,» ütles Wolff Racingnews365-le.