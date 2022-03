Kolmekordne olümpiavõitja tunneb häbi

Stoch sai lennumäe MMil 22. koha ning Poola meedia kirjutas, et see on mehe halvim tulemus selle ala tiitlivõistlustel viimase 14 aasta jooksul. 2008. aastal oli ta Oberstdorfis 34. kohal. Neli aastat tagasi teenis ta hõbeda ning kuigi medal võis tunduda tänavu liialt kõrge tulemus, siis kohta esikümnes lootis ta igatahes saada.