Venemaa jalgpallikoondis kogunes FIFA keelust hoolimata, kapten otsustas sõja tõttu eemale jääda

Eestis sündinud peatreeneri Valeri Karpini käe all alustas Venemaa koondis treeninglaagrit Moskvas. Kuigi nende osalemine MM-valiksarjas on jätkuvalt keelatud, siis sahistatakse telgitagustes, et CASi otsus võib olukorda muuta.

Karpin avaldas, et Peterburi Zenitis mängiv Džuba palus, et teda seekord koondisesse ei kutsutaks. «Praegu on Ukrainas raske olukord (Venemaal on keelatud kasutada selle kohta sõna sõda – toim) ning tal on seal palju sugulasi. Ta vabandas ja palus, et ma teda perekondlikel põhjustel koondisesse ei kutsuks. Leppisime kokku, et hoiame sidet ja jälgin tema matše Zeniti eest.»