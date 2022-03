Tipptennisist nutab Ukrainas toimuva tõttu igal õhtul, kaasal on seda raske pealt vaadata

«Väga raske on näha oma abikaasat, kes on viimasel paaril nädalal iga õhtu nutnud. Kuid ma olen iga päev temaga. Teen nii tema kui ka pere jaoks kõike. Paljud [Svitolina] perekonnaliikmed on veel Ukrainas,» ütles prantslane pärast võitu Medvedevi üle ATP vahendusel.