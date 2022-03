Laskesuusatamise ühe pöörasema MM-kulla võitnud sportlane lõpetab karjääri

32-aastane Windisch ütles rahvusvahelise alaliidu pressiteenistusele, et riputab relva ja suusad varna heas vormis ning see valmistab talle rõõmu. «Nüüd, mil olen asja üle mõelnud, näen, et tulevikku planeeritud projektid annavad mulle rohkem motivatsiooni kui veel üks hooaeg sportlasena,» sõnas ta.