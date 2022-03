Venelanna vastu mänginud tipptennisist: üritasin tema rahvusele mitte mõelda

Kerber mängib praegu USAs Indian Wellsis kõrgetasemelisel turniiril ning on jõudnud neljandasse ringi, kus talle astub vastu maailma neljas reket Iga Swiatek Poolast. See mäng algab täna õhtul.

Eelmises ringis kohtus Kerber venelanna Darja Kassatkinaga ning võitis 6:2, 6:1. 34-aastane moosekantide linnast Bremenist pärit sakslanna oli varem märkinud, et ei tea Ukrainas toimuva sõja valguses, mis tunne oleks venelase vastu mängida. Nüüd said Saksamaa ajakirjanikud seda talt küsida.

«Üritasin sellele mitte mõelda,» alustas Kerber. «Tennis on minu jaoks teisejärguline. Praegu on maailmas toimumas palju olulisemaid asju. Nagu olen öelnud, puudutab Ukraina sõda ka mind. Minu vanavanemad on seal nii et muidugi jälgin tihti uudiseid, olen inimestega ühenduses.