Meedia: Poola kapten naasis Venemaale osalt seetõttu, et ei tahtnud riskida pantvangiks jäämisega

Sõja puhkedes lahkus 28-aastane Ponitka küll Venemaalt Poola, ent on nüüd Zeniti rivistuses tagasi. Poola meedia kirjutab, et põhjus on lihtne: tal pole ühtegi seaduslikku viisi lepingu lõpetamiseks ning kui ta sooviks kontrahti ise piltlikult öeldes pooleks rebida, tuleks 198 cm pikkusel mängumehel letti lüüa suur summa.

Olukorda ei tee lihtsamaks ka tõik, et viskava tagamängija või väikese äärena tegutsevat Ponitkat seob Zenitiga leping 2023/24 hooaja lõpuni. Spordimaailmas on rusikareegel, et mida vähem on kontrahti kestus, seda hõlpsam (ja odavam) on seda murda.