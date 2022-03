Abramovitši väidetav semu müüb osaluse klubis, millega on seotud olnud neli eestlast

Müügi põhjuseks on Venemaa sissetung Ukrainasse. «Mul on väga valus Vitessele head aega öelda, kuid praeguses olukorras tegin selle raske otsuse mõeldes klubi, töötajate, fännide, sponsorite ja teiste osanike heaolule,» ütles Oif pressiteates.

58-aastane Oif, kes on Hollandi meedia teatel väga lähedane miljardäri Roman Abramovitšiga, kelle suhtes on esitatud sanktsioone nii Suurbritannias kui ka Euroopa Liidus, ostis oma osaluse neli aastat tagasi. Ta kinnitas, et Vitesse jääb tema südamesse.