Norra spordiametnik pani ameti maha, et saaks venelastele puhta südametunnistusega silma vaadata

NIF oli üks neist, kes tahtis Ukraina sõja puhkedes keelata Venemaa ja Valgevene sportlastel rahvusvahelisel areenil osalemist. Watterdalile ei meeldinud, et selle otsuse juures ei kaasatud sportlaskomisjoni, selgus elektronkirjas, mida nägi Norra Rahvusringhääling NRK. NIF ütles, et sportlaskomisjon oli küll venelasi ja valgevenelasi puudutanud otsuse juures.

Watterdal selgitas, et NIFi otsus on teravas vastuolus tema väärtushinnangutega. «Seega otsustasin sportlaskomisjonist lahkuda, sest ma ei taha olla selle otsusega kuidagi seotud.»

Endine suusaorienteeruja toonitas aga, et tema otsusest ei tasu välja lugeda, nagu oleks ta Ukraina sõja või Venemaa presidendi Vladimir Putini poolt. «Ma olen sõja vastu ning tean nii maa peal kui ka all olevaid ukrainlasi, kes on väga hirmul,» ütles Watterdal.