Vigastusest paranemiseks «segaseid asju» tegev Kriisa võib väljakule pääseda oodatust varem

«Tegelikult, kui see juhtus, siis ma arvasin, et see hooaeg on läbi. Kui see hetk tuli, siis ma tundsin, et mu jalg oli... Ma kartsin alla vaadata, sest arvasin, et see murdus ja on täiesti teises suunas. Õnneks midagi ei murdunud ja mul on võimalus mängida,» kirjeldas eestlane vigastada saamise hetke.