Ukraina sõda mõjutab spordistaari: kuidas ma saan sel ajal suuskadega sõita?

Värskelt MK-sarja võitjaks kroonitud ameeriklanna tunnistas, et sõjaga samal ajal võistelda on väga keeruline. «Sõda Ukrainas on nii šokeeriv, et ma ei oskagi midagi öelda. Põgenikke, lapsi ja rasedaid naisi pommitatakse ja lastakse maha, kui nad kodudest ja haiglatest lahkuvad. Miljonid põgenikud lahkuvad kodudest, kaasa arvatud miljon last, mis teeb sellest suurima konflikti Euroopas pärast teist maailmasõda. Kümned tuhanded on toidu, vee ja elektrita,» kirjutas sporditäht Facebooki.