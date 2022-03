Koroonaviirusega nakatunud vormelitäht seljatas haiguse ja pääseb hooaja esimesel F1-etapil rajale

McLareni sõitja haigestus möödunud nädalal, kuid juba siis usuti, et ta saab hooaja avaetapiks terveks. Nüüd kinnitas meeskond, et täpselt nii läkski.

«McLareni F1-tiim kinnitab, et pärast möödunud nädalal koroonaviirusega nakatumist on Daniel andnud nüüd mitu negatiivset testi ja saab neljapäeval naasta meeskonna juurde, et võtta osa Bahreini GPst,» seisis meeskonna avalduses.