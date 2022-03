USAs hukkus traagilises autoavariis kuus golfimängijat ja nende treener

Kohaliku politseiniku Steven Blanco sõnul kaldus esialgse info kohaselt pikap maastur öösel vastassuuna vööndisse ja põrkas kokku vastu tulnud masinaga, mis vedas University of the Southwesti meeste ja naiste golfitiime.

Õnnetuses hukkus kuus golfitudengit ja nende treener Tyler James. Lisaks said surma nii pikapi juht kui ka maasturis viibinud kaasreisija. Kaks üliõpilast viidi sündmuspaigalt veel helikopteriga Lubbocki haiglasse ja nende seisund on kriitiline.

University of the Southwest on kristlik eraülikool, mis tegutseb New Mexico osariigis.