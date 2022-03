USA hokiajakirjanik: Ovetškin ei julge Putini osas midagi teha, kuna kardab oma Venemaal elava pere pärast

Maailma üks paremaid jäähokimängijaid võttis sõja teemal esmakordselt sõna päev pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, kui talt selle kohta pressikonverentsil küsiti. «Ütleksin, et olukord on keeruline. Mul on palju sõpru nii Venemaal kui ka Ukrainas. Raske on näha järjekordset sõda. Loodan, et see saab varsti läbi ja kogu maailmas algab rahu,» lausus ta, sõnu hoolikalt valides.

Veelgi hoolsam oli 36-aastane hokistaar Putinist rääkides. «Jah, ta on mu president. Aga ma pole poliitik. Olen sportlane,» keerutas ta. «Nagu ütlesin, siis loodan, et see kõik lõppeb varsti. Olukord on mõlemale poolele keeruline. Minul pole siin midagi teha.»

Pärast seda on venelane antud teemal vaikinud, kuid näiteks tema Instagrami profiilipildiks on jätkuvalt ühispildi president Putiniga. Lisaks võib ka tema feed'ist leida erinevaid klõpse riigijuhiga.

Väidetavalt on Ovetškinil palutud ka neid pilte, sealhulgas profiilipilti eemaldada, kuid hokistaar on turvakaalutlustel sellest keeldunud.

Hokiajakirjanik Emily Kaplan selgitas olukorda ESPN Daily Show's: «Tean, et paljud juurdlevad tema Instagrami pildi üle: see on nii halb, miks ta seda lihtsalt maha ei võta? Minule on edastatud info, et Washington Capitals on palunud Ovi-l (Ovetškinil - toim.) see maha võtta ning isegi oma Instagrami konto deaktiveerida.