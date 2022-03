Spordilegendi kannapööre muutis fänni 470 000 euro suuruse investeeringu väärtusetuks

Tõsi, seda eeldusel, et legendaarsel mängujuhil õnnestub tänavu vähemalt üks touchdown visata. Selle tõenäosus on aga päris hea, sest seni kehveimal hooajal on Brady piirdunud «kõigest» 18 touchdown'iga. Karjääri jooksul on ta neid kokku visanud 624.