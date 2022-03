Dopinguekspert ei usu Valijeva selgitusi

Seppelt on teinud mitmeid dokumentaalfilme dopinguteemadel ja on keelatud ainete kasutamisega spordis väga hästi kursis. Nüüd võttis ta sõna ka tänavusel Pekingi olümpial lahvatanud dopinguskandaali kohta.

«Minu arvates ei ole Kamila vabandused pädevad, sest ma nägin, mida WADA kirjutas oma avalduses pärast CASiga kohtumist. Oli selge, et WADA ei usu Valijeva advokaatide sõnu. On selge, et WADA kahtlustab Valijeva tahtlikus dopingutarvitamises,» rääkis ta The Skating Lessoni taskuhäälingus.