Väidetavalt FSB agendiks olnud Ukraina jalgpallilegend tembeldati reeturiks

«Reetur. Rohkem pole midagi öelda. Kirjutasin talle sõnumi, ta luges selle läbi, aga ei vastanud. Tema tegutsemine selles olukorras on üllatav. Venelased pommitavad tsiviilelanikke, kukutavad pomme sünnitushaiglatele ja ta teab seda kõike, sest tema vanemad elavad Lutskis. Ta suhtleb kindlasti oma isaga, kes teab, mis toimub,» vahendab sport.ua tema sõnu.

«Keegi ei sunni teda võtma kuulipildujat kätte ja kohe sõtta minema. Ta oli Ukraina koondise sümbol. 144 mängu! Keegi pole enamat suutnud ja ei suuda lähitulevikus. Ma arvan, et raha tähendab talle rohkem kui see, mis Ukrainas toimub,» jätkas Fedetski, kes tunnistas, et kunagi olid nad sõbrad.