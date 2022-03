Reeglimuudatus tennises: kõik suure slammi turniirid järgivad Austraalia eeskuju

Seni on kõik turniirid olnud erineva süsteemiga. US Openi leiab otsustavas setis kiire lõppmäng samuti aset seisul 6:6, kuid see mängiti seitsme punktini. Prantsuse lahtistel otsustavas setis kiiret lõppmängu ei olnud üldse ja Wimbledonis võeti 2019. aastast kiire lõppmäng kasutusele, kui otsustavas setis on seis 12:12. See mängiti seitsme punktini.