Eesti jooksja kandis Genti poolmaratonil Ukraina koondise vormi: süda ei lubanud teisiti

Ta jooksis poolmaratonil Ukraina särgiga, sest «süda ei lubanud teisiti». «Ootasin seda võistlust, et näha kus olen. Võin öelda, et olen hea vormi saavutanud peale suuri takistusi mida olen pidanud viimasel poolel aastal ületama. On nõrki kohti milla kallal töötada järgneval perioodil, et ei tekitaks maratonis üllatusi, nagu tagareite töövõime,» kirjeldas ta võistluse järel.