Jalgpalliliit pikendas koondise peatreeneriga lepingut

Eesti meeste koondis on Thomas Häberli juhendamisel mänginud alates 2021. aastast ja tema käe all pidanud 10 ametlikku kohtumist, millest on võidetud neli ja viigistatud üks. Kokku on koondis selle ajaga löönud üheksa väravat. Häberli senine leping vältas käesoleva aasta lõpuni ja selle pikendamine lepiti kokku möödunud aasta lõpus.