Eesti käsipallikoondis andis Austriale vinge lahingu, kuid kaotas

Kohtumine algas meeletu tempoga, mõlemad meeskonnad ründasid kiirelt ja küllalt resultatiivselt. Eesti peamised pommitajad Mait Patrail, Karl Toom ja Dener Jaanimaa olid heas viskehoos ning viimane viis Eesti kaheksandal minutil 6:4 juhtima. Edu võinuks olla suuremgi, aga vastaste puurivaht Ralf Patrick Häusle tõrjus hästi.

Eesti edu püsis ja hakkas peagi kasvama – seisult 7:6 viskasid eestlased neli väravat järjest, Rasmus Ots aitas teisel pool platsi kaasa tõrjetega ning Jaanimaa tabamusest oli veerandtunnise mängu järel ees Eesti 11:6. Austerlased tõhustasid kaitset, mis muutus kohati üliagressiivseks ja skoor enam sama tempoga ei kasvanud.

Teine pooltund algas jälle korraliku pommitamisega, austerlastel sai üha parema hoo üles Bilyk, kes meeskonna 36. minutil ka 20:19 juhtima tulistas. Viis minutit hiljem oli Austria edu juba neli väravat – 24:20. Eesti asendas väravavahi seitsmenda väljakumängijaga, lasi küll paar palli tühja väravasse visata, ent tuli mängu tagasi.

Kaks väravat järjest Varikult ning suurepärane üleväljavise Otsalt tõid 55. minutil 31:31. viigi. Veel kahel korral saadi tabloole viiginumbrid, kuid viimastel minutitel õnnestusid Austria rünnakud paremini ning vastased said 35:33 võidu.

«Usun, et tegime viimaste aastate ühe parema esituse. Võitlus, mida poisid platsil näitasid, oli fantastiline. Kaotuse üle ei saa õnnelik olla, aga oleme mängus sees ja parem selgub pühapäeval. Loodan väga, et rahvas tuleb meid Kalevi spordihalli toetama,» sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

«Me kõik peame aru saama, et soosikud me siin paaris pole ja Austria on pidevalt MM- ja EM-finaalturniiridel mängiv võistkond. Suure osa avapoolajast tegutsesime väga hästi, kuid jäime siis pisut hätta vastaste agressiivsusega. Aga võitlesime rasketest seisudest tagasi ja selle üle võime uhked olla,» lisas Sivertsson.