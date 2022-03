Räim jäi Portugalis napilt esikümnest välja, Mihkels sõitis Hollandis seitsmendaks

«Sõit oli terve päeva väga aktiivne ning alguses sai eest minema väga ohtlik grupp,» kirjutas Räim sotsiaalmeedias. «Meil oli algselt mees sees, aga siis ta lõhkus rehvi ja me olime hädas. Hakkasime vahet tagasi tooma, mina säästsin pundis jalga. Läks tükk aega, enne kui grupi kätte saime. Seejärel asi korraks rahunes, ent peale seda jätkus rünnakute laviin.»

«Umbes 100. kilomeetri peal oli paberite järgi võimalus meil küljetuult teha. Meie andmetel pidi seda võimalust olema 13 kilomeetrit, aga oli hoopis ainult 1,5 kilomeetrit. Kodutöö ei olnud tiimil just kõige paremini tehtud,» jätkas Räim. «Enne lõppu tegime selle vea, et lasime kaks meest minema. See ei tundunud ohtlik minek, aga nad kestsid ära. Finišis jäin veidi kinni, aga ega sealt mingit suuremat asja poleks tulnud kah.»