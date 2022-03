Kuulus jalgpallitreener: Vene sportlastega ei käituta õigelt

Conte sõnul pole säärane käitumine õiglane, tunnistas ta intervjuus The Independentile. «Väga kurb on vaadata olukorda, kuidas Venemaa ja Ukraina sõda mõjutab jalgpalli ja maailma spordielu. Venemaa sportlased on sisuliselt keelustatud rahvusvahelisel areenil ja see on ebaõiglane,» lausus Itaalia jalgpallitreener. «Ma tean väga hästi, kuidas Venemaa sportlased töötavad iga päev ja see pole nende suhtes õige, et nad spordiareenilt välja tõrjuti.»