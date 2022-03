Kergejõustiku EM toimub venelaste ja valgevenelasteta

«Saame teile kinnitada, et ühelgi alal pole Venemaa ega Valgevene sportlasi kutsutud EMile võistlema ning see pole ka neile lubatud. See on liin, mida on soovitanud Rahvusvaheline Olümpiakomitee, Saksamaa olümpiakomitee ja teised spordialaliidud, meil järgida,» lausus EMi juhatuse esimees Libor Varhanik.