Premier League'is aheldas fänn end mängu ajal väravaposti külge

Tegemist polnud esimese säärase intsidendiga viimase nädala jooksul ning teo eest on vastutuse võtnud kliimaaktivistide grupp Just Stop Oil. «Me võtsime otsuse vastu, et tõstame taas päevakorda meie kliima hävinemise. Seisame vastu valitsusele, kes meid reedab ja me ei kavatse seda lihtsalt kõrvalt jälgida. On 2022. aasta ja tarvis käituda, nagu oleks käes hädaolukord,» seisab protestijate sõnumis.